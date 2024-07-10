Эксперт: Пиастри пора ударить кулаком по столу, его приносят в жертву

Голландский комментатор Формулы-1 Джек Плой считает, что команда «Макларен» подвела своего пилота Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании.

Напомним, «Макларен» слишком поздно провёл пит-стоп, из-за чего австралиец, шедший вторым, потерял время и финишировал четвёртым.

«В чём недостаток Оскара, но я думаю, что я объясню ему как-нибудь, так это в излишнем спокойствии. И речь идёт не только и радиопереговорах, но и о разборах. Ему пора ударить кулаком по столу. Иногда, когда его приносят в жертву, он должен сказать команде: «Мы больше так не поступаем, друзья». Мы его научим», — приводит слова Плоя Ziggo Sport Totaal.

Ранее Пиастри высказался о тактическом решении «Макларена», стоившем ему борьбы за победу.