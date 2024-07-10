«Должен вам рассказать кое-что». Кравиц сделал заявление о будущем Эдриана Ньюи

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц выразил уверенность, что слухи, согласно которым глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи намерен завершить карьеру, не соответствуют действительности. Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Я должен вам рассказать кое-что об Эдриане Ньюи. Как ни удивительно, он до сих пор приезжает на гонки, как ни удивительно, он до сих пор ходит по гаражу «Ред Булл» и разглядывает машину, за которую он больше не отвечает. Кроме того, в блокноте он делает заметки, которые сможет взять с собой куда угодно. Он рисует эскизы того, что делают все остальные. Совершенно очевидно: тот, кто сказал, что Эдриан Ньюи собирается уйти в отставку, ошибался. Он явно собирается куда-то ещё, иначе зачем приходить сюда и делать заметки о чужих машинах? Куда бы он ни пошёл, будь то «Астон Мартин», «Феррари» или, как мне кажется, менее вероятно, «Уильямс», «Мерседес» или «Макларен», он всё ещё появляется в экипировке «Ред Булл», готовясь к будущей работе», — приводит слова Кравица PlanetF1 со ссылкой на Ted’s Notebook.

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