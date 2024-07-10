Третий этап Motoring пройдёт на Moscow Raceway с 12 по 14 июля

12–14 июля на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоится третий этап чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам Motoring. В главный день, воскресенье, 14 июля, гостей и участников соревнований традиционно ждут пять гоночных заездов, прямая трансляция с живыми комментариями и увлекательная зрительская программа.

Фото: Motoring

«Третий этап чемпионата Motoring обещает быть максимально непредсказуемым. С учётом того, как разворачивается этот сезон, нам сложно спрогнозировать победителей в любых классах. Нас ждёт невероятно яркое событие: помимо зрелищных заездов, впервые гостей фестиваля будет ждать масштабная музыкальная программа», — прокомментировал предстоящий этап руководитель чемпионата Motoring Александр Марцевич.

Фото: Motoring

Чемпионат вновь пройдёт в полюбившемся многим фестивальном формате: пока на трассе пилоты будут спорить за звание сильнейшего, гоночный паддок на весь день превратится в просторную зону с развлечениями для гостей всех возрастов. В рамках фестивальной программы будут организованы музыкальные выступления артистов. Зрители смогут насладиться такими опциями как полёт на вертолёте, дрифт-такси, экспозиция спорткаров, гоночное такси, экскурсии в гоночные боксы и башню управления гонкой, автограф-сессия с быстрейшими пилотами страны. Также зрители чемпионата могут выиграть гоночный BMW S1000RR.

В этот раз расписание этапа было изменено: гоночный день откроют заезды младшего класса Supersport 300, затем на старт выйдут пилоты любительских классов Supersport 3 и Superbike 3. После первого блока заездов на автодроме будет объявлен перерыв, во время которого зрители смогут прогуляться по пит-лейну, поучаствовать в автограф-сессии, познакомиться с самыми быстрыми мотогонщиками страны и их технологичными мотоциклами.

Фото: Motoring

По окончании паузы зрителей ждут две главные гонки чемпионата: Superbike/Superbike 2 и Supersport/Supersport 2. Красивая борьба, скорости за 300 км/ч, высочайший уровень мастерства ведущих пилотов и неожиданные гоночные сценарии – всё это ждёт зрителей в двух заключительных гонках уикенда.

В гонке Superbike за лидерство будут спорить двукратный чемпион класса Макар Юрченко (команда SPB Racing Team), действующий чемпион Антон Ерёмин (ЦСКА ProRace) и Артём Мараев (СКАРТИМ BMW Motorrad). На третьем этапе у пилотов нет шанса на ошибку: близится экватор серии и вскоре результаты начнут уплотняться, самое время увеличивать отрыв от соперников.

Фото: Motoring

В «шестисотках» Supersport/Supersport 2 поклонники серии с нетерпением ждут захватывающей борьбы между Анастасией Беляковой (VL65), Владиславом Гордейчуком (Delrus QTM) и Антоном Фёдоровым (Ratchet Motorrika). К сожалению, из-за травмы на втором этапе из борьбы выбыл один из фаворитов и двукратный чемпион класса Дмитрий Седин (ЦСКА).

Справка:

Чемпионат A5Motors Motoring – ведущая российская серия в дисциплине шоссейно-кольцевые мотогонки. В сезоне-2024 чемпионат состоит из шести этапов и проходит на двух ведущих автодромах России: Moscow Raceway и «Игора Драйв».

В расписании каждого этапа – пять гоночных заездов для семи классов: профессиональных Superbike/Superbike 2, Supersport/Supersport 2, «младшего» Supersport 300, любительских Supersport 3 и Superbike 3.