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Хюлькенберг оценил шансы Магнуссена остаться в Формуле-1

Хюлькенберг оценил шансы Магнуссена остаться в Формуле-1
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Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг высказался о шансах напарника датчанина Кевина Магнуссена остаться в Формуле-1.

«Очевидно, это не моя зона ответственности и не моё решение, но я считаю, что Кевин был очень стабилен в этом году. Были и сессии, где разница между нами заключалась в деталях. Часто результат по ТВ кажется большим, в то время как разница заключается в мелочах.

Думаю, он хорошо делает свою работу. У меня есть доступ к статистике, и я знаю, что происходит на той стороне. Я по-прежнему считаю его кандидатом [на место в «Хаасе»], но могут появиться и другие команды», — приводит слова Хюлькенберга издание Ekstra Bladet.

В настоящий момент, после 12 этапов, Магнуссен занимает 16-е место в личном зачёте пилотов.

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