Окон — о ГП Великобритании: всё, что могло пойти не так, пошло не так, безумие

Пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился мнением о выступлении на Гран-при Великобритании, где он показал 16-й результат, а его товарищ по команде Пьер Гасли сошёл ещё до старта гонки из-за проблемы с коробкой передач.

«Всё, что могло пойти не так, пошло не так. Мы принимали неправильные решения до гонки, на стартовой решётке и во время гонки. Каждое решение было неверным, так что говорить больше не о чем. После первых капель дождя в первом и втором поворотах ситуация стала сложной, и я подумал: «Если на следующем круге всё будет продолжаться так же, трасса станет мокрой». Так что я спросил команду, будет ли дождь идти и дальше, и они ответили: «Да, дождь будет продолжаться». Поэтому я сказал: «Хорошо, я отправлюсь на пит-стоп в таком случае». И команда согласилась. В итоге я выехал из боксов при ярком свете солнца, так что не знал, что делать дальше. У нас всё сложилось совсем не так, как хотелось бы. Никогда не видел ничего подобного в своей карьере. Безумие», — приводит слова Окона Racingnews365.

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