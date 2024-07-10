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Вильнёв: Сайнс всё ещё надеется на «Мерседес», Антонелли недостаточно хорош

Вильнёв: Сайнс всё ещё надеется на «Мерседес», Антонелли недостаточно хорош
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший по-прежнему рассчитывает на контракт с «Мерседесом» в 2025 году.

«Сайнс, вероятно, всё ещё надеется на «Мерседес», Антонелли недостаточно хорош, так что место может оказаться свободно.

Однако, играя в выжидание, вы можете обнаружить, что остались последним, кто стоит на ногах. В какой-то момент вы обязательно начнёте раздражать другие команды, сделавшие вам предложение. Казалось, что Сайнс присоединится к «Уильямсу», но затем что-то произошло.

В конечном итоге вы подписываете контракт с командой слишком поздно и тем самым даёте понять, что она была третьим вариантом. Это тоже не очень хорошо», — приводит слова Вильнёва издание OLBG.

Ранее экс-пилот Ф-1 Ральф Шумахер назвал команду, куда следует перейти Сайнсу.

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