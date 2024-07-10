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Чемпиона ралли «Шёлковый путь» эвакуировали на вертолёте после аварии

Чемпиона ралли «Шёлковый путь» эвакуировали на вертолёте после аварии
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Чемпион ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте мотоциклов Илья Щеглов был эвакуирован на вертолёте после падения.

Инцидент произошёл на шестом этапе. По словам спортсмена, он принял участие в соревнованиях с серьёзными травмами.

«В какой-то момент на отвесном спуске мотоцикл заглох, я перевернулся через руль и ударился травмированным плечом. Ещё в Томске я получил серьёзные травмы, о которых никто не знал. Я уже пять этапов еду со сломанным ребром со смещением и со сломанной малоберцовой костью», — приводит слова Щеглова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что после пяти этапов Щеглов располагался на третьем месте в зачёте мотоциклов.

Ранее «КАМАЗ» двукратного чемпиона «Дакара» перевернулся на «Шёлковом пути».

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