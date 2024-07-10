«КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева стал победителем шестого этапа «Шёлкового пути»

Экипаж Эдуарда Николаева, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», стал победителем шестого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым финишировал ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова. А тройку сильнейших замкнул экипаж Сергея Вязовича команды «МАЗ-СПОРТавто».

Результаты СУ6 в зачёте грузовиков:

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 3:08.41.

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +2:35.

3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +5:10.

4. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +21:10.

5. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +39:48.

6. Юрий Найман («УРАЛ Моторспорт») +45:24.

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +50:13.

8. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +54:57.

Отметим, что в зоне нейтрализации Сотников отыграл минуту у Вязовича, а в дюнах белорус предпринял тактический ход: дождался своего конкурента, сделал петлю и поехал по следам «КАМАЗа», не пытаясь совершить обгон. При выезде же на дорогу Вязович совершил срезку и встал перед Сотниковым, не пропуская его вперёд. Однако хитрость на трассе не помогла белорусскому спортсмену – лучшее время дня продемонстрировал Николаев.

«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Генеральная классификация после шестого этапа:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 12:32.38.

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:03.11.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:03.59.

4. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +01:15.03.

5. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») + 01:23.03.

«Второй день у нас настоящий «Дакар», скоростные участки, каменистые, пересекаем русла рек – всё очень здорово. И ход хороший. В течение всего дня три грузовика ехали вместе. В зыбких песках машине приходилось тяжело. В пыли ничего не потеряли, держались на расстоянии. Знаю, что Сергей Вязович не пускал Дмитрия Сотникова. Приедем на бивуак и будем разбираться с ситуацией», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».