Сайнс высказал своё отношение к правилам, касающимся борьбы во время гонки

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказал мнение, что стало сложно соблюдать правила, касающиеся борьбы во время гонки Формулы-1. Ранее гонщик «Макларена» Ландо Норрис призвал ФИА изменить одно из правил после своего штрафа на Гран-при Австрии.

«Мне действительно не нравится тот факт, что нам нужно продолжать добавлять правила в гоночную составляющую. Я думаю, их и так уже много. Если прочитать свод правил, там есть всё. Что нужно делать, если вы атакуете по внутренней траектории; что нужно делать, если вы обороняетесь на внутренней траектории; что нужно делать, если вы атакуете по внешней траектории; что нужно делать, если вы обороняетесь на внешней траектории.

Это совершенно разный набор правил, который уже очень подробный и конкретный, которому мне трудно следовать, когда я нахожусь в автомобиле, который едет со скоростью 300 км/ч. На такой скорости мы не можем думать обо всех этих правилах», — приводит слова Сайнса Racingnews365.