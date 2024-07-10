Сотников рассказал о некорректных действиях Вязовича на шестом этапе «Шёлкового пути»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал некорректные действия со стороны камазовца Сергея Вязовича из команды «МАЗ-СПОРТавто» на шестом этапе престижного ралли-марафона «Шёлковый путь».

«Вязович стартовал первым, мы с Эдуардом – за ним. Не атаковали на 100%, а потихоньку подъезжали к нему. На первой нейтрализации отыграли минуту с чем-то, перед дюнами нам удалось вплотную приблизиться к Сергею. Он в песках сделал петлю и встал за нами, не пытался обгонять. В дюнах взяли точку, а потом увидели дорогу. Вязович начал резать и метров через 10-20 встал перед нами. Ехали параллельно на близком расстоянии друг от друга, он начал смещаться в нашу сторону, стал пылить, чтобы создать нам трудности.

Начали ему сигналить, уходить от него. Мы вообще-то накатили три минуты, было не совсем правильно с его стороны так поступать. А дальше у нас уже не было возможности обогнать Вязовича, потому что сменился ветер и в пыли не стал рисковать и идти на манёвр. Пришлось отпустить его секунд на 40. Много раз сигналили ему, но реакции не было. Приедем и посмотрим телеметрию, сигналы доходили – 100%. Не понимаю такую реакцию. Если тебя догнали, надо уступать. Борьба плотная. Дальше надо держаться в ритме гонки, стараться беречь колёса», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Ралли-марафон «Шёлковый путь» 2024 года проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии.