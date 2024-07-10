Браун назвал причину, которая позволит «Макларену» побороться за Кубок конструкторов

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун считает, что для команды появилось окно для борьбы с «Ред Булл» в Кубке конструкторов Формулы-1 из-за продолжающихся трудностей, которые испытывает гонщик «быков» Серхио Перес.

«Я думаю, в конечном итоге всё будет зависеть от Переса. Можно предположить, что Макс будет первым, вторым или третьим в каждой гонке до конца года — вероятно, больше первых, чем третьих мест. Неудовлетворительные выступления Переса — вот, что даёт нам шанс. Я думаю, если мы наберём столько же очков, сколько и в последних шести гонках до конца года, то мы справимся с работой. Поэтому мы полностью это осознаем.

Когда Андреа мотивирует команду, то всё сводится к этому уикэнду, следующей гонке и следующей неделе. Мы знаем, что можем делать, но это не то, что движет нашей мотивацией. Наша мотивация — это стремление становиться лучше с каждой гонкой, с каждой неделей, а результат сам о себе позаботится», — приводит слова Брауна Motorsport.

В настоящий момент в Кубке конструкторов на первом месте располагается команда «Ред Булл», в её активе 373 очка. «Макларен» занимает третью позицию с 295 очками.