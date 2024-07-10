Леклер дал совет Берману перед переходом в Формулу-1

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер посоветовал 19-летнему британскому пилоту Оливеру Берману, который присоединится к команде Формулы-1 «Хаас» в 2025 году, не подвергать себя давлению.

«Я очень хорошо знаю Оливера, честно говоря, я думаю, что он невероятно талантливый гонщик. То, что нужно в первый год, всегда очень индивидуально для каждого пилота. Это зависит от того, насколько хорошо вы подготовились перед тем, как попасть в Формулу-1. Оливер показал свою подготовку в Джидде, когда сел в машину и сразу был очень силён.

Думаю, один типичный совет, который я ему дам, — не подвергать себя слишком большому давлению. Он ещё очень молод, и скорость у него есть. Он уже демонстрировал это несколько раз. У него нелёгкий сезон в Формуле-2, но он невероятно быстр, и я не сомневаюсь, что он будет таким же в Формуле-1. Ему просто нужно не торопиться, совершать ошибки, которые ему нужно сделать, чтобы учиться и стать лучшим гонщиком, и не подвергать себя слишком большому давлению, потому что иногда из-за этого можно выступить хуже», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Напомним, в нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман заменил гонщика «Скудерии» Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым.