Валттери Боттас объяснил, почему не хочет перейти в «Мерседес» на один сезон

Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас объяснил, что исключил вариант с возвращением в «Мерседес» на один сезон, так как у него в приоритете долгосрочное соглашение в Формуле-1. Напомним, по окончании нынешнего сезона у гонщика заканчивается контракт с командой.

«Найти место на один год — не думаю, что это то, чего я хочу или в чём нуждаюсь сейчас. В следующем сезоне я хочу чего-то долгосрочного с чётким планом на предстоящие годы и совместной работой на это время. Я думаю, это то, что мне нужно, хороший вызов и чёткий план. Если я соглашусь на один год, то потом снова вернусь к исходной точке и буду смотреть, что делать дальше. Мы хорошие друзья с Тото, поэтому, конечно, мы обо всём поговорили.

Было бы неплохо иметь некую безопасность. Но я всегда знал, когда соглашался, что через три года всё будет так же. Это волнительно, в конце концов, если что-то изменится. Я хочу, чтобы всё уладилось как можно скорее. Тогда я снова буду ещё счастливее», — приводит слова Боттаса Crash.net.