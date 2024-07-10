Виталий Петров рассказал, что ему не понравилось после финальной гонки в Ф-1

Российский автогонщик Виталий Петров поделился эмоциями после своей финальной гонки в Формуле-1 на Гран-при Бразилии. Напомним, свой последний сезон в «Королевских гонках» Петров провёл в 2012 году. Его 11-е место принесло «Кэтерхэму» 10-ю позицию в общем зачёте, а с ней и призовые.

«Эмоционально было обидно, потому что я принёс команде те же $ 10 млн, заработал очко. Не было никакого празднования, хотя бы чаепития после гонки. Некоторые люди, как Тони Фернандес и Жерар Лопес, который возглавлял «Лотус», относятся к Формуле-1 как к бизнесу, открытые двери для попадания в различные места по одному телефонному звонку.

Я для них выигрываю, стараюсь весь год, а они через год продают команду. Их нигде не слышно и не видно. В целом это бизнес-проект», — сказал Петров на YouTube-канале «Somanyhorsesru журнал».