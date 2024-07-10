Сироткин — о том, чему научился у Петрова: вкусно поесть

Российский автогонщик Сергей Сироткин ответил, чему он смог научиться у бывшего пилота Формулы-1 Виталия Петрова.

«[Научился] вкусно поесть, спокойствию. Мне кажется, Виталик знает такое своё состояние, в котором ему комфортно находиться. Всячески пытается для себя это состояние создавать и ограждать от каких-то факторов, которые могут его нарушать. Здесь, мне кажется, стоит только позавидовать таким навыкам. Безусловно, для себя стараюсь как-то это применить, потому что это актуально, так как мы по сей день вместе выступаем в одной машине, в одном экипаже уже второй год», — сказал Сироткин на YouTube-канале «Somanyhorsesru журнал».

Ранее Виталий Петров рассказал, что ему не понравилось после его финальной гонки в Формуле-1 на Гран-при Бразилии.