Виталий Петров назвал свой топ-3 гонщиков Ф-1 за всю историю

Российский автогонщик Виталий Петров рассказал, что в его тройку лучших гонщиков за всю историю Формулы-1 входят семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Грубо говоря, Шумахер. Потом у меня шёл Хэмилтон, а сейчас сижу размышляю, может быть, затем уже даже Алонсо. Такие вот три пилота. Но Сенну нам всем привязали, потому что это история. Но я этого не видел. Он был на вершине, выигрывал всё, законченный или незаконченный успех», — сказал Петров на YouTube-канале «Somanyhorsesru журнал».

Напомним, Виталий Петров подписал соглашение с французским гоночным коллективом Формулы-1 «Рено» в 2010 году. В 2012 году он провёл свой последний сезон в «Королевских гонках» в команде «Кэтерхэм».