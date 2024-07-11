Сарджент — о слухах про свою замену в «Уильямсе»: буду бороться независимо от ситуации

Пилот «Уильямса» американец Логан Сарджент прокомментировал слухи о том, что его могут заменить на другого гонщика после летней паузы нынешнего сезона Формулы-1. Ранее руководитель британского гоночного коллектива Джеймс Ваулз во время пресс-конференции ответил, что команда открыта к различным вариантам состава пилотов, и не подтвердил, что место Сарджента сохранится за ним.

«Я уже не знаю, как долго слышу этот шум со всех сторон, и в конце дня, выступая каждый уикенд, я всегда делаю всё возможное. Все в команде усердно работают. Я хочу доказать себе, что могу продолжать совершенствоваться и показывать, что могу это делать. В своей голове я знаю истинные факты, и знаю, что хорошо справлялся в этом сезоне с тем, что было, и это самое главное для меня.

Если посмотреть на ситуацию после Гран-при Японии, я действительно горжусь тем, как я проявил себя и продолжал стараться показывать результат, даже когда у меня не всегда был болид, приспособленный для этого. Я боец, буду бороться независимо от ситуации. Буду бороться до конца», — приводит слова Сарджента Racingnews365.