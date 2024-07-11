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На продажу выставлен редкий Bugatti Centodieci — их всего десять в мире

Британский автомобильный дилер Joe Macari Performance Cars выставил на продажу Bugatti Centodieci. Автомобиль был построен в честь 110-летия Bugatti, вдохновлённый легендарным суперкаром EB 110 1990-х годов. Всего было выпущено 10 экземпляров.

Фото: joemacari.com

Впервые Bugatti Centodieci был представлен в 2019 году на Неделе автомобилей в Монтеррее (Мексика). Экземпляр, выставленный на продажу, имеет сбоку оригинальный логотип EB 110.

Фото: joemacari.com

Модель оснащена 8-литровым двигателем W16 мощностью 1577 л.с. Centodieci разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,4 секунды и достигает максимальной скорости в 378 км/ч.

Фото: joemacari.com

Компания Joe Macari Performance Cars предлагает автомобиль с пометкой «цена по запросу». Но эксперты интернет-журналов подсчитали, что Bugatti Centodieci можно продать не менее чем за $ 19,5 млн.