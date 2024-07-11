Браун обозначил, чего не хватает Норрису в отличие от Ферстаппена и Хэмилтона

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун считает, что главным различием между гонщиком Ландо Норрисом и его соперниками пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном является опыт от полученных побед на Гран-при.

«Чтобы выиграть титул чемпиона Формулы-1, нужно выкладываться на 100%. Я думаю, Ландо учится каждый раз, когда он в гонке. У него есть преимущество в виде одной победы. Макс, Льюис и Шумахер, если выигрывать столько же, сколько они, это даёт большой опыт.

Ландо всё ещё получает опыт побед на Гран-при, и я думаю, что это здорово, потому что единственный способ добиться этого — застрять там, и я думаю, что он просто продолжит совершенствоваться. Как гонщик, я думаю, он сейчас вполне способен получить титул чемпиона. Но это не значит, что он всё ещё не может стать лучше. Я думаю, что Макс сегодня — лучший гонщик, чем в свой первый и второй годы, поэтому гонщики постоянно совершенствуют свои выступления», — приводит слова Брауна Racingnews365.