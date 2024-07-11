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Сейвуд рассказал смешную историю о тайном визите Боттаса в команду Формулы-1

Сейвуд рассказал смешную историю о тайном визите Боттаса в команду Формулы-1
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Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд в своём блоге рассказал, что заметил финского пилота «Кик-Заубера» Валттери Боттаса, который выходил из офиса руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза во время Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

«Ранним субботним утром я хорошо проводил время, когда столкнулся с Валттери, который выходил из офиса Ваулза, одетый во всё чёрное, как ниндзя, и в чёрной кепке, скрывающей его распущенные светлые локоны.

Моё радостное «Доброе утро, Валттери» было встречено невнятным ворчанием. Через полчаса я увидел, как он вошёл в паддок, одетый в командную форму. «Я слышал, что ты встретил моего брата-близнеца», — ответил мне Валлтери с улыбкой», — написал Сейвуд в своём блоге.

Ранее сообщалось, что «Уильямс» рассматривает кандидатуры Валттери Боттаса и гонщика «Альпин» Эстебана Окона.

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