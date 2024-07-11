Боттас рассказал, как идут переговоры о его будущем в Формуле-1

Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас поделился информацией, что переговоры о его будущем в Формуле-1 продвигаются в правильном направлении, и ответил, ждёт ли он, когда гонщик «Феррари» Карлос Сайнс примет решение. Напомним, по окончании нынешнего сезона у Боттаса заканчивается контракт с командой.

«Я чувствую, что всё начинает прогрессировать и приближаться, думаю, в хорошем смысле. Но пока мне нечего объявить, так как ничего не подписано. Думаю, что я нахожусь в хорошей позиции. Я чувствую, что некоторые люди в паддоке, к счастью, всё ещё знают, на что я способен, в чём мои сильные стороны, чтобы быть частью команды. Но нужно время, чтобы всё завершить.

Я всё ещё как бы жду, как бы и не жду. Думаю, что иногда у команд, которые ждут решения, приоритеты также могут измениться в какой-то момент. В ходе переговоров, которые я веду, я убедился, что мне нужны чёткие цели на предстоящие годы, чёткий проект, частью которого я могу стать и над которым я могу работать вместе, и я готов взять на себя обязательства», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.

Ранее Джо Сейвуд рассказал в своём блоге, как Валттери Боттас тайно посетил офис руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза во время Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.