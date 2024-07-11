«Я не ищу нового Ферстаппена». Марко — о поисках второго гонщика в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил форму пилота Формулы-3 Арвида Линдблада и резервиста Лиама Лоусона и их готовность выступать за основную команду.

«Прежде всего, я не ищу нового Макса, потому что он уникален. И любому будет сложно стать его напарником по команде. У нас сложилась ситуация, когда наш второй гонщик, к сожалению, не выступает так, как должен. Поэтому во время летней паузы мы проведём оценку того, что мы собираемся делать. Линдбладу всего 16 лет. Так что трудно сказать, но вы видели гонку в Сильверстоуне, где на него оказывалось огромное давление со стороны Мини, у которого гораздо больше опыта.

Для своего возраста он очень зрелый и уверенный в себе, как Лиам Лоусон. Возможно, лучше всего дать им возможность сначала год побыть в «РБ», а затем перейти в «Ред Булл». Но им, конечно, нужно лучше подготовиться, и они не могут сразу же заявить, что обойдут Макса.

Возможно, Лоусон или Линдблад будут готовы через два-три года к «Ред Булл». Не уверен, будет ли Макс ещё в команде в это время. Если Макс почувствует, что ему больше не нравится Ф-1, он придёт к нам и скажет, что на этом всё», — приводит слова Марко Grandprix247.