Стало известно, когда Лоусон протестирует болид «Альфа Таури»

Резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон протестирует автомобиль «Альфа Таури» 2022 года в Имоле в конце месяца. Об этом сообщает Sky Sports. Сегодня, 11 июля, Лоусон примет участие в так называемом съёмочном дне, в рамках которого проведёт тесты на актуальном болиде команды RB20 на трассе «Сильверстоун».

«Эти тесты были запланированы пару месяцев назад, так что они не возникли просто так. Лиам — наш тестовый и резервный гонщик, это его работа. Но для Серхио это был ужасный уикенд», — приводит слова руководителя австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиана Хорнера Sky Sports.

Напомним, год назад участие в аналогичном съёмочном дне принял на тот момент резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо, и после сильных выступлений он сменил Ника де Вриса в «РБ».