Лэнс Стролл дал оценку обновлениям «Астон Мартин» за последний год

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл признал, что программа развития болида команды пошла не по плану, так как было выбрано неправильное направление. Напомним, на Гран-при Великобритании Стролл финишировал седьмым, а его напарник Фернандо Алонсо — восьмым.

«В прошлом году мы не были в состоянии выиграть гонки, но у нас была быстрая машина, несколько подиумов, попадали в топ-5. Я думаю, в конечном итоге мы выбрали немного неправильное направление в развитии. Мы пошли по неправильному пути и постепенно осознавали это. Теперь нужно изменить это, а затем дать время, чтобы добиться улучшений.

Мы провели много исследований и много аэродинамических тестов за последние 12 месяцев. Каждое обновление, которое мы установили, не дало преимуществ, на которые мы надеялись в течение последнего года. Я думаю, мы многому научились, и теперь мы просто пытаемся исправить проблему и сделать машину намного быстрее», — приводит слова Стролла RaceFans.