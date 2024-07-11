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Лэнс Стролл дал оценку обновлениям «Астон Мартин» за последний год

Лэнс Стролл дал оценку обновлениям «Астон Мартин» за последний год
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Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл признал, что программа развития болида команды пошла не по плану, так как было выбрано неправильное направление. Напомним, на Гран-при Великобритании Стролл финишировал седьмым, а его напарник Фернандо Алонсо — восьмым.

«В прошлом году мы не были в состоянии выиграть гонки, но у нас была быстрая машина, несколько подиумов, попадали в топ-5. Я думаю, в конечном итоге мы выбрали немного неправильное направление в развитии. Мы пошли по неправильному пути и постепенно осознавали это. Теперь нужно изменить это, а затем дать время, чтобы добиться улучшений.

Мы провели много исследований и много аэродинамических тестов за последние 12 месяцев. Каждое обновление, которое мы установили, не дало преимуществ, на которые мы надеялись в течение последнего года. Я думаю, мы многому научились, и теперь мы просто пытаемся исправить проблему и сделать машину намного быстрее», — приводит слова Стролла RaceFans.

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