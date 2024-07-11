Брандл объяснил, почему «Ред Булл» до сих пор не заменил Переса

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл рассказал, что гонщик «Ред Булл» Серхио Перес выгоден команде с точки зрения коммерческих возможностей.

«Когда у них был полностью доминирующий болид, он мог на три десятых секунды отставать от Макса — некому было заполнить этот пробел. Теперь есть два «Макларена», два «Мерседеса» и время от времени «Феррари», чтобы заполнить пробел между ним и его напарником по команде. И это оказывает на него давление. И это давление затем только ухудшает ситуацию, и у него случаются инциденты.

Мы знаем, что он коммерчески привлекателен для них. Учитывая спонсорство, коммерческие возможности «Ред Булл» в Северной и Южной Америке, а также предстоящий Гран-при Мексики, разве вы не хотели бы видеть Серхио Переса на стартовой решётке? Вот в чём суть баланса. Если бы он был гонщиком, у которого нет никакой коммерческой выгоды или чего-то ещё, что имело бы значение, они бы уже заменили его, давайте будем честны.

Проблема в том, что Ферстаппен просто сбивает с толку молодых гонщиков, потому что он очень быстр и может управлять автомобилем, который ведёт себя слишком бойко в скоростных поворотах. Так что я бы заменил Переса на Лоусона и посмотрел бы, что он сможет сделать. Он кажется довольно сильным», — приводит слова Брандла GPblog.