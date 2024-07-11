ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл объяснил, почему «Ред Булл» до сих пор не заменил Переса

Брандл объяснил, почему «Ред Булл» до сих пор не заменил Переса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл рассказал, что гонщик «Ред Булл» Серхио Перес выгоден команде с точки зрения коммерческих возможностей.

«Когда у них был полностью доминирующий болид, он мог на три десятых секунды отставать от Макса — некому было заполнить этот пробел. Теперь есть два «Макларена», два «Мерседеса» и время от времени «Феррари», чтобы заполнить пробел между ним и его напарником по команде. И это оказывает на него давление. И это давление затем только ухудшает ситуацию, и у него случаются инциденты.

Мы знаем, что он коммерчески привлекателен для них. Учитывая спонсорство, коммерческие возможности «Ред Булл» в Северной и Южной Америке, а также предстоящий Гран-при Мексики, разве вы не хотели бы видеть Серхио Переса на стартовой решётке? Вот в чём суть баланса. Если бы он был гонщиком, у которого нет никакой коммерческой выгоды или чего-то ещё, что имело бы значение, они бы уже заменили его, давайте будем честны.

Проблема в том, что Ферстаппен просто сбивает с толку молодых гонщиков, потому что он очень быстр и может управлять автомобилем, который ведёт себя слишком бойко в скоростных поворотах. Так что я бы заменил Переса на Лоусона и посмотрел бы, что он сможет сделать. Он кажется довольно сильным», — приводит слова Брандла GPblog.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android