Формула-1 представила календарь на 2025 год со спринтами

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала календарь этапов на 2025 год, которые пройдут в рамках спринтерских уикендов.

Календарь спринт-гонок Формулы-1:

1. Гран-при Китая — 21-23 марта.

2. Гран-при Майами — 2-4 мая.

3. Гран-при Бельгии — 25-27 июля.

4. Гран-при США —17-19 октября.

5. Гран-при Бразилии — 7-9 ноября.

6. Гран-при Катара — 28-30 ноября.

«Поскольку в 2025 году Формула-1 отмечает своё 75-летие, спринт также вступит в свой пятый год в рамках соревнований. За это время, благодаря нашему тесному сотрудничеству с Формулой-1 и вкладу всех команд, мы претерпели несколько различных итераций, правила и формат изменились, чтобы подарить нам захватывающие спринты, которые мы имеем сегодня. Шесть спринтов 2025 года снова пройдут по интересным трассам и предоставят болельщикам множество дополнительных развлечений в течение сезона», — приводит слова президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема пресс-служба Международной автомобильной федерации.