Эдди Джордан — об Оскаре Пиастри: у него есть всё, что должно быть у чемпиона мира

Бывший владелец одноимённой команды Формулы-1 Эдди Джордан предсказал, что гонщик «Макларена» Оскар Пиастри станет чемпионом Формулы-1 в ближайшем будущем.

«Я хочу сказать несколько слов об Оскаре Пиастри, потому что он снова сильно пострадал. Мы в Австрии знаем об ограничениях трассы, и он каждый раз попадал в разные ситуации. В этот раз ему пришлось проехать лишний круг на сликах, удерживая автомобиль в пределах трассы.

Я думаю, что он многому научится. Он учится у «Макларена» и у Ландо Норриса. Глядя в свой хрустальный шар будущего, я абсолютно уверен, что он станет чемпионом в течение очень маленького количества лет. По моему мнению, у него есть всё, что должно быть у чемпиона мира. Сейчас он приобретает много опыта и уверенности в этой команде. Не сомневаюсь, что он станет одним из будущих королей нашего спорта всех времён», — приводит слова Джордана GPblog.

Напомним, на Гран-при Великобритании «Макларен» слишком поздно провёл пит-стоп, из-за чего Пиастри, шедший вторым, потерял время и финишировал четвёртым.