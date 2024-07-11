Камазовец Куприянов рассказал, как проехал весь этап «Шёлкового пути» с повреждением спины

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов поделился, что получил травму спины во время седьмого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь», который прошёл по маршруту Ховд – Алтай.

«Получился очень тяжёлый спецучасток. Сразу от старта пропустили «яму два», сильно воткнулись. Я потянул спину, и дальше каждый тычок отдавался по телу. Думаю, что помощь медиков не понадобится, справимся. Дюны прошли тяжело, песков было больше, они хорошие, мокрые», — приводит слова Куприянова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Напомним, экипаж Богдана Каримова, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», стал победителем седьмого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым финишировал экипаж Сергея Вязовича команды «МАЗ-СПОРТавто», а третьим — экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» 2024 года проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии.