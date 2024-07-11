Николаев и Сотников рассказали о борьбе с Вязовичем на седьмом этапе «Шёлкового пути»

Российские гонщики Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников, представляющие «КАМАЗ-мастер», прокомментировали выступление и борьбу с Сергеем Вязовичем из команды «МАЗ-СПОРТавто» во время прохождения седьмого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Победу на седьмом этапе одержал экипаж Богдана Каримова («КАМАЗ-мастер»), Вязович был вторым, Сотников – третьим, а Николаев – пятым.

«Пески были мокрыми, на них очень хорошо оставался след. Сегодня открывал дюны, ехать первым было непросто – приходилось делать дорогу для других. Изначально было понятно, что преимущество получит Сергей Вязович, накатит в песках. Мы боролись, но ему было проще. Пыли после хороших дождей не было, много камней. Ехали плотно, даже разбили стекло камнями, которые прилетели из-под колёс другой машины»», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

«Весь день ехали вместе с Эдуардом Николаевым, а в конце этапа к нам добавился Сергей Вязович. Он сработал чуть точнее, видел, что мы уходим с дороги то влево, то вправо. После того как он догнал нас, мы постоянно менялись местами. В одном месте, при входе в русло, мы встали первыми, но не попали в точку на бездорожье – пришлось сдавать назад в промоинах. В таких условиях уехать от кого-то из ребят было невозможно», — сказал Сотников.