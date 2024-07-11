Итоги четвёртого этапа RDS 2024 в Нижнем Новгороде

С 5 по 7 июля состоялся четвёртый этап RDS 2024 в Нижнем Новгороде. Погодные условия внесли свои коррективы, сделав субботнюю квалификацию в субботу тяжёлой. Именно в таких условиях проходила квалификация зачётной группы NXT. Преодолеть квалификацию смогли четыре пилота: Тарас Шатов, Валерий Никулин, Иван Седых и Тимофей Никифоров. Именно им предстояло определить лучшего гонщика 4-го этапа RDS Europe 2024 в зачете NXT. Перед стартом заездов ТОП-4 о техническом сходе объявил Тимофей Никифоров из-за чего его соперник Валерий Никулин автоматически прошёл в финал.

В первом полуфинале встретились Иван Седых и Тарас Шатов. Уверенная и спокойная манера езды Тараса помогла ему выйти в финал, где его уже ожидал Валерий Никулин.

Результаты финала в зачёте NXT:

1. Тарас Шатов

2. Валерий Никулин

3. Иван Седых

Зачет PRO стартовал со стадии ТОП-24, которую удалось преодолеть Валерию Богочарову, Артуру Зелёному, Леониду Шнайдеру, Евгению Шмакову, Сергею Алачеву, Дмитрию Путилину, Федору Воробьёву и Илье Полищуку. Отдельно отметим выход в ТОП-16 Артура Зелёного, который в Нижнем Новгороде выступал на российском гипер-каре для дрифта Flanker F.

Со стадии ТОП-16 борьба начала накаляться. Заезды стали ещё более синхронными и напряжёнными. Иван Пальмин, Григорий Гусев, Леонид Шнайдер, Евгений Шмаков, Илья Полищук, Тимофей Добровольский и Федор Воробьёв пошли дальше по турнирной таблице.

За третье место зачетной группы PRO сразились Тимофей Добровольский и Леонид Шнайдер. Судейский штаб по итогам выступления присудил победу Тимофею Добровольскому, который и выиграл бронзовую медаль 4-го этапа RDS Europe 2024.

Финал зачёта PRO удивил поклонников дрифта своей борьбой. Пилоты проезжали максимально близко друг с другом на протяжении всего хита. Гусев несколько раз ошибся будучи преследователем, а Мацкевич в ответном заезде продемонстрировал максимально близкий дрифт к оппоненту. Судьи вынесли свой вердикт – ОМТ. Дополнительный хит получился таким же плотным. Судейский штаб долго принимал решение, после чего приняли решение провести ОМТ ещё один раз.

После третьего заезда в финале решение решение судей было долгим, но необходимым – больше перезаездов регламент серии не позволяет. Победителем был объявлен пилот команды TimeUp Кирилл Мацкевич. Этот триумф стал первым в карьере белорусского гонщика.

Личный зачёт PRO:

1. Кирилл Мацкевич (Time Up)

2. Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team)

3. Тимофей Добровольский (STAR PЁR STARS AIMOL)

Командный зачёт PRO:

1. Time Up – 346

2. LUKOIL Racing Drift Team – 205

3. STAR PЁR STARS AIMOL – 172

5 этап RDS Europe 2024 состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Garage Fest.