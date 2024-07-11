Тото Вольф назвал пять лучших пилотов в истории Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф согласился с мнением пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по поводу лучших гонщиков в истории чемпионата. Напомним, Ферстаппен называл Михаэля Шумахера, Айртона Сенну, Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Хуана Мануэля Фанхио.

«Я согласен со списком Макса», — приводит слова Вольфа Mundo Deportivo.

В настоящий момент Хэмилтону 39 лет, а Алонсо 42 года. Оба продолжают выступать в Формуле-1. Льюис представляет «Мерседес», но в следующем сезоне перейдёт в «Феррари». А Фернандо является пилотом «Астон Мартин». В апреле испанец заключил новый контракт с командой. Стороны пролонгировали соглашение сроком до 2026 года включительно.

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