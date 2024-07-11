Шовлин — о сходе Расселла: это была превентивная мера

Главный гоночный инженер команды Формулы-1 «Мерседес» Эндрю Шовлин прокомментировал сход британского пилота немецкого коллектива Джорджа Расселла на Гран-при Великобритании.

«К сожалению, мы узнали о проблеме на машине Джорджа [Расселла] довольно рано, поэтому отслеживали её [проблему] с первого отрезка. Мы не предполагали, что это приведёт к тяжёлым последствиям, но всё это связано с утечкой в ​​системе водоснабжения, из-за которой давление начало падать, и в конечном итоге мы остановили машину только для того, чтобы защитить блок питания.

К сожалению, к моменту схода Джорджа мы понимали, что никогда не финишируем в гонке из-за такой утечки. Чего вы точно не хотите, так это заканчивать гонку и разрушать силовой агрегат, тогда вам, возможно, грозит штраф позже на следующих этапах [из-за замены двигателя]. Так что это была превентивная мера, потому что у Джорджа так или иначе не было возможности добраться до клетчатого флага», — приводит слова Шовлина издание Racingnews365.