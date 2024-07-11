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Прост ответил, что общего между Ферстаппеном, Сенной и Михаэлем Шумахером

Прост ответил, что общего между Ферстаппеном, Сенной и Михаэлем Шумахером
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Прославленный французский гонщик четырёхкратный чемпион мира Ален Прост поделился мнением о нидерландском пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Конечно, Макс – очень жёсткий гонщик. Это заложено в его ДНК. Ничего не изменится. Но это также делает его таким сильным. Он не должен расплачиваться за свой крутой имидж. Айртон Сенна и Михаэль Шумахер имели такую же репутацию агрессивных гонщиков», — приводит слова Проста издание FormulaPassion со ссылкой на L’Equipe.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов. В активе нидерландца 255 очков. У занимающего вторую позицию Ландо Норриса из «Макларена» 171 балл. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (150).

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