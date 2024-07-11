Ферстаппен признался о проблемах со здоровьем после аварии в Сильверстоуне в 2021 году

Нидерландский пилот и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в интервью пресс-службе австрийской команде рассказал подробности о появившихся проблемах со здоровьем после аварии с пилотом команды «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании в 2021 году.

«После аварии в Сильверстоуне у меня возникли проблемы со зрением, особенно на неровных треках или на трассах, где вдоль трассы много рекламных щитов. Например, во время Гран-при США – 2021 я боролся не только с Льюисом, но и с размытыми изображениями. Это было похоже на езду на катере со скоростью 300 км/ч.

Я никогда не упоминал об этом раньше, но на протяжении нескольких кругов всё было настолько плохо, что я серьёзно подумывал о том, чтобы припарковать машину и сойти. Единственное, что помогло мне тогда в Остине, — сосредоточение на своём дыхании, пока Льюис был прямо позади меня. Это была важная победа, в которой я отчаянно нуждался в борьбе за чемпионство», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Напомним, столкновение между Максом и Льюисом произошло во время борьбы за лидерство на первом круге гонки в Сильверстоуне в 2021 году. Стюарды постановили, что Хэмилтон «преимущественно виноват» в столкновении, и назначили ему 10-секундный штраф, несмотря на который он смог выиграть гонку.