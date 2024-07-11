Вольф назвал нынешнего пилота Ф-1, у которого могло бы быть гораздо больше титулов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о карьере испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Алонсо является двукратным чемпионом Формулы-1. По мнению Вольфа, титулов у Алонсо могло бы быть намного больше, если бы его карьера развивалась по-другому.

«У Фернандо Алонсо было бы быть гораздо больше титулов, если бы он построил свою карьеру по-другому», — приводит слова Вольфа Mundo Deportivo.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Алонсо занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. В нынешнем сезоне в активе испанца в данный момент 45 баллов. Он занимает девятую позицию.

Ранее Вольф назвал пять лучших пилотов в истории Формулы-1.

Материалы по теме Тото Вольф назвал пять лучших пилотов в истории Формулы-1

Самый долгий пит-стоп в Формуле-1: