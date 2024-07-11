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Ален Прост обозначил позицию по столкновению Ферстаппена и Норриса в Австрии

Ален Прост обозначил позицию по столкновению Ферстаппена и Норриса в Австрии
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост поделился мнением об инциденте, который произошёл на Гран-при Австрии между Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Ландо Норрисом («Макларен»). Напомним, во время гонки между болидами нидерландца и британца произошло столкновение. В результате Максу пришлось заехать в боксы для замены колеса, а Ландо был вынужден сойти.

«Не думаю, что были агрессор и жертва. Да, я согласен с вердиктом – Макс был главным виновником. Его оштрафовали, но мне кажется, что в целом это был гоночный инцидент. Ферстаппен слегка сместился влево, но не думаю, что контакт был намеренным. Это вопрос нескольких сантиметров», — приводит слова Проста издание FormulaPassion со ссылкой на L’Equipe.

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