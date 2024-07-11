Култхард дал неожиданный совет Сайнсу по продолжению карьеры в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о карьере испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса. Сайнс покинет «Скудерию» по окончании нынешнего сезона. На данный момент испанец не определился со следующей командой.

В «Уильямсе» заявляли, что хотят контракта с Сайнсом. Очевидно, того же самого хотят и в «Ауди». Они хотят, чтобы он был рядом с Нико Хюлькенбергом. Но мне на самом деле кажется, что Карлосу было бы лучше сказать «Феррари»: «Что ж, я буду вашим резервным гонщиком на следующие два года». Можно представить, что Льюис не задержится в «Феррари» на третий год. У Карлоса была бы возможность сделать перерыв на два года, чтобы поддерживать форму, взять небольшую психологическую паузу в Формуле-1, а затем, в 32 года, снова вернуться», — приводит слова Култхарда FormulaPassion со ссылкой на его выступление в подкасте Formula For Success.

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