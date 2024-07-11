«Хочу, чтобы у команд было меньше полномочий». Браун — о силе команд на собраниях FIA

52-летний главный исполнительный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун высказался по поводу собраний руководителей команд, пожелав изменить правила голосования за изменения, которые выдвигаются ФИА.

«Иногда на собраниях команд происходят очень странные дела. Примером может служить случай, когда два года назад Ландо получал штрафные очки в лицензию, и мы доказали, что на самом деле большинство его баллов не были «опасными», но Отмар (Зафнауэр был руководителем команды «Альпин» до середины сезона-2023. — Прим. «Чемпионата») был категорически против этого, потому что, очевидно, конкуренты хотели дать Ландо дисквалификацию на одну гонку.

Перенесёмся на 12 месяцев вперёд, теперь Гасли из «Альпин» на грани дисквалификации, но теперь Отмар выдвигает те же самые аргументы, которые выдвинули мы, и мы такие: «Чувак, ты же голосовал против этого год назад!» Это выглядит так глупо. И это нездорово, потому что это показывает, что в один год это может работать на вас, а в следующем году это будет против вас. Чтобы исключить из системы голосование «голосую только за то, что для меня сегодня хорошо», я думаю, вам просто нужно отойти в сторону и позволить ФИА регулировать справедливость нашего спорта. Это означает, что вы что-то выиграете, что-то проиграете, это будет честно.

Я хочу, чтобы у команд было меньше полномочий. Нам действительно нужно вернуть больше полномочий FIA, чтобы они могли делать то, что, по их мнению, правильно для этого вида спорта. Я думаю, что временами мы [команды Формулы-1] сами являемся нашей худшей проблемой», — приводит слова Брауна портал Racefans.