«Решение примем во время летнего перерыва». Марко ответил на вопрос про Переса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу мексиканского гонщика команды Серхио Переса. Перес продлил контракт с «Ред Булл» в начале июня этого года. При этом Марко подтвердил, что в его соглашении есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества в случае неудовлетворительных результатов.

«Контракт Переса? Во всех контрактах Формулы-1 есть пункты о выходе, большинство из них связаны с результативностью. Как я уже упоминал ранее, во время летнего перерыва мы проведём оценку, а затем примем решение», — приводит слова Марко Grandprix247.

В настоящий момент в активе Переса 118 очков. Он занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. Его напарник Макс Ферстаппен лидирует с 255 баллами.

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