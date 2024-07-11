Марко высказался об отличиях между Феттелем и Ферстаппеном

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу сходств и различий между прославленным немецким пилотом Себастьяном Феттелем и нынешним гонщиком команды Максом Ферстаппеном.

«Каждый гонщик индивидуален. Себ – это пилот, который работает над каждой деталью. Ему требуется много технической информации. Но как только он возьмёт всё под контроль, то добьётся успеха. Максу всё даётся более естественно. Он просто запрыгивает в машину и быстро едет. Он действительно увлечён гонками. При этом Макс очень интересуется спортом. Он много знает о футболе, полностью сосредоточен на мире спорта и спортивных личностях. И Себ, и Макс имеют своё мнение и не стесняются его высказывать», — приводит слова Марко Grandprix247.

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