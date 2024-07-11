ФИА рассматривает добавление «липких» гравийных ловушек на трассах Ф-1

Команды Формулы-1 и ФИА обсуждают, может ли добавление клея в гравийные ловушки стать наиболее эффективным решением для обеспечения соблюдения ограничений на трассе и безопасности для пилотов и их машин. Главный инженер «Пирелли» Симоне Берра высказал своё предположение о добавлении клейкого состава в гравийные ловушки.

«Мы считаем, что улучшение гравийных ловушек— правильное направление для ограничений трассы. Наверное, лучшее решение, и я знаю, что команды разговаривают с ФИА по этому вопросу, ведь решение, подобное тому, которое мы использовали в Зандворте, где приклеивают гравий, может быть хорошим выходом из ситуации, потому что пилоты не будут выносить гравий на гоночную трассу в случае ошибки, либо на больших скоростях гравий не будет выдувать на трек», — приводит слова Берры портал Racefans.

Напомним, организаторы Гран-при Зандворта после возвращения этапа в Нидерландах в календарь Формулы-1 в 2021 году проклеили края некоторых гравийных ловушек, чтобы машины не выбрасывали камни на трассу.

По запросу ФИА в этом году другие трассы добавили или расширили гравийные ловушки, чтобы физически обеспечить соблюдение ограничений на трассе, вместо того чтобы полагаться на камеры и стюардов, определяющих, не пересекли ли гонщики белые линии. Однако попадание гравия на трассу может привести к повреждению шин и конструкции болидов.