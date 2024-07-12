Даниил Квят представил дизайн шлема в преддверии гонки в Бразилии

30-летний российский автогонщик, известный под прозвищем Торпеда, являющийся чемпионом серии GP3, а также участником Формулы-1 в командах «Ред Булл» и «Торо Россо», Даниил Квят представил дизайн своего шлема в преддверии пятого этапа WEC 2024 на трассе «Интерлагос», где пройдёт этап под названием «6 часов Сан-Паулу».

«Уникальный дизайн для бразильской гонки в Сан-Паулу! Не мог удержаться и не использовать этот дизайн с конкурса фанатов, проведённого ранее в этом году», — написал Квят на своей странице в социальной сети.

Фото: Социальные сети Даниила Квята

Фото: Социальные сети Даниила Квята

Фото: Социальные сети Даниила Квята

Пятый этап чемпионата мира на выносливость — 2024 пройдёт 14 июля в Бразилии на трассе «Интерлагос».

Даниил Квят выступает в классе гиперкаров на машине Lamborghini SC63 в составе команды Lamborghini Iron Lynx.