Источник: в топ-менеджменте «Ауди» случился большой раскол перед приходом в Ф-1

Главный технический директор «Ауди» Оливер Хоффманн и генеральный директор Sauber Group Андреас Зайдль находятся в состоянии непримиримого конфликта, при этом каждый из них пытается добиться ухода другого. Об этом информирует Auto Action Australia's со ссылкой на немецкие источники.

Сообщается, что Хоффманн планирует уволить Зайдля и заменить его Майком Краком из «Астон Мартин». В случае если у него это получится, Крак должен стать руководителем «Ауди», а Хоффманн получит должность Зайдля.

В то же время говорится, что Зайдль оказывает давление на Совет директоров в попытке уволить Хоффманна. В таком случае он бы мог получить полномочия Оливера. При этом Андреас тоже якобы планирует пригласить Крака и сделать его руководителем команды.

Также сообщается, что Хоффманн находится под давлением со стороны «Ауди», а генеральный директор компании Гернот Дельнер якобы желает его увольнения.

«Ауди» присоединится к Формуле-1 в 2026 году.