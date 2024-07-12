Экс-пилот Ф-1 ван дер Гарде назвал действующего гонщика, который должен покинуть чемпионат

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде призвал австралийского гонщика «РБ» Даниэля Риккардо покинуть чемпионат и сменить род деятельности.

«Не подписывайте Риккардо, поскольку он по-прежнему выступает хуже Юки Цуноды. Даниэль должен завершить этот сезон и заняться чем-то другим. «Ред Булл» вместо него должны рассмотреть кандидатуру Лиама Лоусона», — приводит слова ван дер Гарде издание F1overesteer.

Напомним, в гонке Гран-при Великобритании 35-летний австралиец финишировал на тринадцатом месте. В личном зачёте Формулы-1 Риккардо занимает 13-ю позицию, имея на своём счету 11 очков.

Ранее Даниэль Риккардо рассказал, что его болиду не хватало скорости во время гонки Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.