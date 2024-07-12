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Марко раскрыл, когда узнал о переходе Хэмилтона в «Феррари» до официального анонса

Марко раскрыл, когда узнал о переходе Хэмилтона в «Феррари» до официального анонса
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о переходе семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари», который состоится в следующем сезоне Формулы-1.

«Был ли я удивлён? Ходили слухи, особенно зимой. Было много слухов, ведь гонки в это время не проводятся. Когда об этом было объявлено официально, я услышал об этом уже за день до объявления. Но я был действительно удивлён. С другой стороны, для Формулы-1 это очень хорошо.

Это самый успешный гонщик в истории. После новости о переходе выросла цена акций «Феррари». Таким образом, можно увидеть, что это повлияло на маркетинговую составляющую и финансовую сторону дела. Обычно разговоры о контрактах на следующий год начинаются примерно в июле-августе. Посмотрим, но определённо будет интересно», — приводит слова Марко Grandprix247.

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