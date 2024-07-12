Льюис Хэмилтон высказался о предстоящих обновлениях «Мерседеса»

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что после обновлений команда сможет чаще бороться за победы. Ранее руководитель команды Тото Вольф говорил, что «Мерседес» подготовит новинки для ближайших Гран-при.

«Впереди ещё долгий путь. На данный момент машина абсолютно не самая быстрая на стартовой решётке. Но я считаю, что мы очень близки. Надеюсь, со следующим обновлением мы окажется в ещё более сильной позиции и сможем чаще сражаться за первое место», — приводит слова Хэмилтона издание FormulaPassion.

Напомним, Хэмилтон стал победителем недавнего Гран-при Великобритании. Та победа стала для него первой за три года.

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