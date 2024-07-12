У Вязовича возникли серьёзные проблемы на 8-м этапе «Шёлкового пути» и другие результаты

Экипаж Эдуарда Николаева, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», стал победителем восьмого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым финишировал экипаж Андрея Каргинова команды «КАМАЗ-мастер». Тройку сильнейших замкнул ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» — Дмитрия Сотникова.
В ходе этапа экипаж Сергея Вязовича был вынужден сделать остановку для ремонта рулевого управления, в результате чего потерял больше часа.
Предварительные результаты СУ8 в зачёте грузовиков:
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 4:25:39.
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +3:36.
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +6:16.
4. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +19:53.
5. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +54:05.
6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +1:05:05.
7. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +1:13:22.
«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Генеральная классификация после восьмого этапа:
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») 20:52:47.
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +3:00.
3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +1:13:22.
4. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +1:26.19.
5. Богдан Каримов ( «КАМАЗ-мастер») +1:33:16.
6. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») + 2:46.05.
7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +2:53.31.