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У Вязовича возникли серьёзные проблемы на 8-м этапе «Шёлкового пути» и другие результаты

Экипаж Эдуарда Николаева, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», стал победителем восьмого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым финишировал экипаж Андрея Каргинова команды «КАМАЗ-мастер». Тройку сильнейших замкнул ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» — Дмитрия Сотникова.

В ходе этапа экипаж Сергея Вязовича был вынужден сделать остановку для ремонта рулевого управления, в результате чего потерял больше часа.

Предварительные результаты СУ8 в зачёте грузовиков:

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 4:25:39.

2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +3:36.

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +6:16.

4. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +19:53.

5. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +54:05.

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +1:05:05.

7. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +1:13:22.

«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Генеральная классификация после восьмого этапа:

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») 20:52:47.

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +3:00.

3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +1:13:22.

4. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +1:26.19.

5. Богдан Каримов ( «КАМАЗ-мастер») +1:33:16.

6. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») + 2:46.05.

7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +2:53.31.