«Ауди» воссоздала машину в честь спорткара 1930-х, который не сделала из-за Второй мировой

Немецкая автомобилестроительная компания «Ауди» в ходе ежегодного Фестиваля скорости в Гудвуде воссоздала облик исторического спорткара 1930-х годов — Auto Union Type 52 Schnellsportwagen.

Фото: audi-mediacenter.com

Оригинальный Type 52 так и не был закончен из-за начала Второй мировой войны. При этом вся техническая база проекта была сохранена. У автомобиля должен был быть 16-цилиндровый двигатель мощностью более 200 лошадиных сил, а максимальная скорость должна была составлять примерно 201 км/ч, что делало бы спорткар одним из самых быстрых в то время.

Фото: audi-mediacenter.com

Type 52 2024 года постройки оснащён 6,0-литровым бензиновым V16 мощностью 512 л. с. Проект разрабатывался более двух лет. В реплике двигатель стал длиннее, поэтому пришлось изменить размеры автомобиля. Также был увеличен вес спорткара в сравнении с оригинальной версией.