Официально представлен гиперкар «Ред Булл» RB17, над которым работал Эдриан Ньюи

Сегодня в Гудвуде был официально презентован новый гиперкар «Ред Булл» RB17, над созданием которого работал глава технического отдела австрийской команды Эдриан Ньюи.

RB17 оснащён двухместным углепластиковым шасси-монококом, двигателем V10 мощностью в 1200 л. с., который может раскручиваться до 15 000 оборотов минуту. Мощность передаётся на задние колёса через углепластиковую коробку передач.

Вес гиперкара составляет менее 900 кг. Время прохождения круга RB17 эквивалентно болиду Формулы-1. Максимальная скорость машины превышает 350 км/ч, но при этом автомобиль должен оставаться простым в управлении. Всего будет продано 50 подобных экземпляров. Каждый гиперкар будет изготавливаться на заказ, покупатели смогут определить детали интерьера на свой вкус.

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