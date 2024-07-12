Брукхаймер раскрыл первую реакцию Доменикали и бен Сулайема на решение снять фильм об Ф-1

Голливудский продюсер Джерри Брукхаймер вспомнил, как решил снять фильм о Формуле-1, приехав к руководителю «Королевских гонок» Стефано Доменикали и президенту Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеду бен Сулайему.

«Три года назад мы приехали навестить Стефано Доменикали и Мохаммеда бен Сулайема и всю эту замечательную организацию Формулы-1. К счастью, они благословили нас, сказав: «Присоединяйтесь, посмотрим, на что вы способны», — приводит слова Брукхаймера пресс-служба Формулы-1.

Производство фильма началось в 2023 году. Съёмки продолжались на недавнем Гран-при Великобритании и будут продолжены на некоторых других Гран-при. Главную роль в фильме сыграет популярный голливудский актёр Брэд Питт.

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